Brent petrolün varil fiyatı 69,31 dolar
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Brent petrolün varil fiyatı 69,31 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 69,31 dolar
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 69,31 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 69,31 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,75 dolara kadar gerileyerek yüzde 6'dan fazla değer kaybeden Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,62 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1 artışla 69,31 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,14 dolardan alıcı buldu.

Kısıtlı bir artış kaydeden petrol fiyatları, Kovid-19 vakalarındaki artışın küresel ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına dair endişelerle karışık seyir izliyor.

Dünya çapında yaklaşık 100 ülkede tespit edilen ve baskın tip haline geldiği belirtilen Delta varyantı, aşılamaların sekteye uğradığı bölgelerde hızla yayılmaya devam ederken petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyebilecek kısıtlamaları da yeniden gündeme getiriyor. Uzmanlar, virüse karşı geliştirilen aşıların Delta varyantı üzerinde daha az etkili olduğuna işaret ediyor.

ABD'de ise Delta varyantının daha çok aşılanmayanlar arasında yayıldığı belirtiliyor.

Kovid-19 vaka sayılarının günlük 50 bini geçtiği İngiltere'de 4 aşamalı plan dahilinde uygulanan salgın kısıtlamalarının sonuncusu dün kaldırıldı. Ülkede sosyal mesafe kuralı ve yasal maske zorunluluğu artık uygulanmayacak. Buna karşın, özellikle toplu taşıma gibi kalabalık alanlarda halen maske takılması tavsiye ediliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ise İngiltere'ye zorunlu haller dışında seyahat edilmemesi yönünde uyarıda bulurken, tüm aşılarını yaptıranların da tehlike altında olduğunu ve bu uyarıyı dikkate alması gerektiğini belirtti.

Diğer taraftan Kanada, Kovid-19'a karşı tamamen aşılı olan ve Kanada'da oturum izni bulunan ABD'lilere 9 Ağustos'tan itibaren sınırların açılacağını bildirdi.

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ağustos itibarıyla üretimlerini 400 bin varil artırma kararı alması da salgın kaynaklı talep endişeleri devam ederken fiyatlara olumsuz yansıdı.

Uzmanlar, OPEC+ ülkelerinin üretim artışı kararının uzun vadede piyasaya istikrar getireceğini, ekstra varillerin ekonomik aktivitelerin artmasıyla birlikte piyasada kolayca eritileceğini savunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,45 ile 69,71 dolar aralığının direnç, 68,39 ile 68,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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