Brand&Sport Summit 2021 başladı

İSTANBUL (AA) - Markalar dünyası ve spor sektörünün bir araya geldiği "Brand&Sport Summit 2021" (Marka ve Spor Zirvesi) başladı.

İstanbul'daki 42 Maslak Alışveriş Merkezi içindeki ESA Arena'da gerçekleştirilen zirvenin ilk günündeki oturumlara olimpik sporcular Uğur Aktaş, Hakan Reçber, Nafia Kuş, Meltem Hocaoğlu Akyol, Buse Naz Çakıroğlu, Serap Özçelik Arapoğlu, Yasemin Adar, Mete Gazoz, Busenaz Sürmeneli, Eray Şamdan ve Hatice Kübra İlgün katıldı.

Milli sporcular, düzenlenen oturumlarda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlık ve organizasyondaki performanslarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ayrıca bazı markalar, spor ve sporculara destekleriyle ilgili bilgilendirme yaptı.

Organizasyona yarın devam edilecek.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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