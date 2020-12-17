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Brand&Sport Summit 2020

17.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:45
Brand&Sport Summit 2020

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Meliha İsmailoğlu, Türk kadınını 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecekleri için çok büyük bir sorumluluk hissettiklerini söyledi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Meliha İsmailoğlu, Türk kadınını 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecekleri için çok büyük bir sorumluluk hissettiklerini söyledi.

Meliha, markalar dünyası ve spor sektörünün bir araya geldiği "Brand&Sport Summit 2020"de (Marka ve Spor Zirvesi) düzenlenen oturumda açıklamalarda bulundu.

İstanbul'daki 42 Maslak Alışveriş Merkezi içindeki ESA Arena'da gerçekleştirilen zirvede konuşmacı olarak yer alan milli voleybolcu, "Markaların desteklediğini görmek sporcu olarak bizi motive ediyor. Bu da hem milli takımımızın hem de ligimizin değerini artırıyor. Yabancı oyuncular ve antrenörlerin ligimizi tercih etmesini sağlıyor. Bunlar çok önemli." dedi.

Meliha İsmailoğlu, cesaret kelimesinin çok hoşuna gittiğini aktararak, "Cesaret, benim ve takım için hiçbir zaman vazgeçmemektir. Başarıya giden yolda inişler ve çıkışlar mutlaka olacaktır. Ben de çok fazla zorlu süreçten geçtim, ter ve gözyaşı döktüm. Ancak başarıya yürüyen ve şampiyonluğa ulaşabilenler asla vazgeçmeyenlerdir. Her branştan gençlerimize asla vazgeçmemelerini öneriyorum. Şimdiye kadar olan başarılarımıza yenilerini eklemek için daha fazla çalışın." diye konuştu.

Kadın Milli Voleybol Takımı olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na vize aldıklarını hatırlatan Meliha, "Ülkemizin kadınlarını olimpiyatlarda temsil edeceğimiz için büyük sorumluluk duyuyoruz. Bu yazı çok büyük bir heyecanla bekliyorduk. Bir an önce olimpiyatlara gitmeyi istiyorduk. Vizeyi aldıktan sonra o gazla koşa koşa giderek Tokyo'da mücadele etmek istedik. Ancak pandemi nedeniyle mümkün olmadı ve olimpiyatlar 1 yıl ertelendi. Amacımız sağlıklı bir şekilde gidip, sağlıklı bir şekilde turnuvayı tamamlamak. Milli formayı giydiğimiz zaman arkamızda büyük bir kitle olduğunu her zaman hissediyoruz. Filenin Sultanları olarak öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak ve sonrasında en yüksek yere kadar gitmek. Herkese Türk kadınının gücünü göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm ülkenin desteğini hissetmelerinin başarıda etkili olduğunu vurgulayan 27 yaşındaki milli smaçör, "Sporcuların başarılı olmasını sağlayan aile. Hem milli takımda 80 milyon ile tek yürek olabiliyoruz. Ülkece en iyi yaptığımız şeylerden biri kenetlenmek. Sporcular olarak her zaman kazanmak istiyoruz ama bu istek bazen yeterli olmuyor. Bunu gerçekleştirmeye destek olacak ailenin arkamızda olduğunu bilmek çok büyük moral veriyor." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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