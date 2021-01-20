Braga - Benfica Portekiz Lig Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
20.01.2021 12:35 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:38
Portekiz Lig Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın beklenen maçı bugün oynanıyor. Peki Braga - Benfica maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Portekiz Lig Kupası bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Braga - Benfica maçıdır. Peki Braga - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
BRAGA - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Braga - Benfica maçı 20 Ocak Çarşamba günü bu akşam saat 22:45 'de başlayacaktır.
BRAGA - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Braga - Benfica maçını NTVspor.net , Bilyoner TV, şifresiz kanallarından izleyebilirsiniz.
BRAGA - BENFİCA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Estádio Municipal De Braga, Braga'da oynanacak.