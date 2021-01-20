Braga - Benfica Portekiz Lig Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Portekiz Lig Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın beklenen maçı bugün oynanıyor. Peki Braga - Benfica maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...