Bp ve Socar'dan Hazar Denizi'nde Keşif ve Üretim Anlaşması

İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP) ile Azerbaycan'ın petrol şirketi (SOCAR) arasında Hazar Denizi'nde ortak keşif ve üretim faaliyetlerini yürütülmesi için anlaşma imzalandığı bildirildi.

BP'den yapılan açıklamada, Londra'da düzenlenen bir toplantıda, BP ve SOCAR arasında Hazar Denizi'nde Kuzey Absheron havzasındaki D230 bloğunda ortak keşif ve üretim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yeni bir üretim paylaşım anlaşmasının (PSA) imzalandığı kaydedildi.

Anlaşma kapsamında Azerbaycan'ın uzun vadeli üretim potansiyelinin desteklenmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, imza törenine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İngiltere Başbakanı Theresa May, SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev ve BP Grup Başkanı Bob Dudley'in katıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Başkanı Abdullayev, BP ile uzun bir geleneğe dayanan başarılı iş birlikleri olduğunu vurgulayarak, "Adil ve eşit koşullarla bugün yaptığımız anlaşma, Azerbaycan'ın doğal kaynaklarının ortaklaşa en üst düzey verimlilik seviyesinde geliştirilmesi konusunda önemli bir milat olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

BP Grup Başkanı Dudley de "Bu anlaşma, SOCAR ve BP arasında Hazar fırsatlarının keşfedilmesi ile uzun vadeli üretimin desteklenmesi açısından ortaya konan yeni çabamızı kuvvetlendirmektedir." ifadesini kullandı.

25 seneliğine yapılan anlaşma kapsamında BP ve SOCAR'ın yüzde 50 faaliyet ortaklığı içerisinde olacağı belirtilen açıklamada, D230 bloğunun Bakü'nün yaklaşık 153 kilometre kuzeydoğusundaki Hazar Denizi'nde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, keşif ve üretim faaliyetlerinin ortaklaşa yapılacağı bloğun 3 bin 200 kilometre karelik bir alanın kapsadığı ve daha önce bu alanda hiç keşif çalışmasının yürütülmediği bildirildi.