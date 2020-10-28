Bozkırda hamsi fiyatı çakıldı
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Bozkırda hamsi fiyatı çakıldı

28.10.2020 10:10 | Son Güncelleme: 28.10.2020 10:34

Bozkırda hamsi fiyatı çakıldı Karadeniz hamsinin çıkması ile kilosu 40 liradan satılan hamsi 25 TL'ye, Akdeniz hamsisi 10 TL'ye kadar geriledi.

Bozkırda hamsi fiyatı çakıldı

Karadeniz hamsinin çıkması ile kilosu 40 liradan satılan hamsi 25 TL'ye, Akdeniz hamsisi 10 TL'ye kadar geriledi.

SİVAS - Karadeniz hamsinin çıkması ile kilosu 40 liradan satılan hamsi 25 TL'ye, Akdeniz hamsisi 10 TL'ye kadar geriledi.

Yerli Karadeniz hamsinin çıkması ile denize 400 kilo metre mesafede bulunan Sivas'ta ki hamsi sevenlerinde yüzü güldü. Geçtiğimiz günlerde kilosu 40 TL'den satılan hamsi fiyatları 25 TL'ye kadar geriledi. Karadeniz hamsisi 25, Marmara hamsisi 15 ve iri Akdeniz hamsisi ise 10 TL'den tezgahlarda yerini aldı. Karadeniz hamsisinin çıkması balık severler kadar satıcıları da sevindirdi. 10 TL'den satılan iri Akdeniz hamsisiyse fiyatıyla vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Altun Karaca, 10 TL'lik Akdeniz hamsisini fiyatının uygun olduğunu belirterek, "Fiyatı çok güzel, iki kilosunu 20 liraya aldım. Bence bu balık ucuz. Bir koli yumurtayı 20 Liraya aldım, iki kilo balığı da aynı paraya aldım" dedi.

Balıkçı Burak Sontaş, 10 liralık hamsinin vatandaşlar tarafından tercih edildiğini belirterek, "Marmara hamsisi şuanda 10 Liradan satılıyor. Karadeniz hamsimiz 25 lira. Marmara hamsisini insanlar tercih ediyorlar. Fiyatı uygun, bir koli yumurta 20 lira, 2 kilo hamsi 20 lira. Siz buradan hesap edin. Ciddi bir talep var şuanda. Buna sardalya denir, Ege bölgesinin insanı yer daha çok bu balığı. Anadolu'da daha çok Karadeniz hamsisi satılır ama fiyatı uygun olduğu için buda satılıyor" dedi.

Bozkırda hamsi fiyatı çakıldı
Bozkırda hamsi fiyatı çakıldı
Bozkırda hamsi fiyatı çakıldı
Bozkırda hamsi fiyatı çakıldı
Bozkırda hamsi fiyatı çakıldı
Bozkırda hamsi fiyatı çakıldı
Bozkırda hamsi fiyatı çakıldı
Bozkırda hamsi fiyatı çakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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