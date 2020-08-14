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Bozkır Barajı su tutmaya hazırlanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ülke insanı ve ülke ekonomisi için büyük projelere imza atmaya devam ediyor.

Bozkır Barajı su tutmaya hazırlanıyor
14.08.2020 11:29 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:32

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ülke insanı ve ülke ekonomisi için büyük projelere imza atmaya devam ediyor. İnşa edilen ve işletmeye alınan barajlar, hidroelektrik santraller, içmesuyu ve atıksu tesislerine her gün yenileri ekleniyor.

Devlet Su İşlerin (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında Konya'nın Bozkır ilçesinde Göksu Nehri üzerine inşa edilen, temelden 116 metre yüksekliğe ve 361 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olan Bozkır Barajının Ağustos ayı içerisinde su tutmaya hazırlandığı belirtilerek, "Barajın rezervuar alanında yer alan ve sular altında kalacak olan Dedemli Kasabasının taşınma işlemleri ile baraj relokasyon yolu inşasında sona gelindi. Mekanik ekipman montajı devam eden Bozkır Barajının su tutma hazırlıkları başladı. Konya-Çumra 3. Merhale Projesi kapsamında inşa edilen Bozkır Barajında depolanan sular önce Bağbaşı Barajına aktarılacak sonra da Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Ovası'na ulaşacak. Bozkır Barajı ayrıca, baraj eteğine inşa edilecek olan hidroelektirk santrali ile yılda 35 milyon kWh enerji üretecek. 510 milyon TL'ye mal olan barajın ülke ekonomisine yıllık katkısı ise 2020 yılı fiyatlarıyla 128 milyon TL olacak" denildi.

Ülkenin ilk sulama projesi olma özelliğini taşıyan ve GAP 'tan sonra en büyük ikinci proje olan KOP' ta büyük adımlarla ilerlendiğini söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "KOP büyük bir projeler demeti. Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel'i inşa ettik. Yukarı Göksu Havzasının sularını Konya Kapalı Havzasına ulaştırdık. Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı ve Hotamış Depolamamızı tamamladık. Afşar Barajı ve Hadimi Tüneli inşası devam ediyor. Şimdi de Bozkır Barajımız su tutmaya hazırlanıyor. Konyalılara bu müjdeyi vermekten mutluluk ve gurur duyuyorum" dedi.

Konya'da ve ülke çapında büyük işlere imza atan DSİ ailesinin özveriyle çalışmaya devam ettiğini ifade eden Yıldız, "Bu projelerin hayata geçmesi için desteğini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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