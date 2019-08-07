Boyner Sports, Alanya'da açıldı

07.08.2019 14:51

Boyner, Alanya'da açtığı yeni Boyner Sports mağazasıyla bu kategoride 10'uncu, Türkiye genelinde ise 113'üncü mağazasına ulaştı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, mağaza yatırımları ile büyümeye devam eden Boyner, Alanya'daki yeni mağazasında kadın, erkek ve çocuklar için dünyaca ünlü spor giyim markaları ile Türkiye'nin en sevilen markalarının performans, konfor ve yaşam stili sunan ürün seçeneklerini bir araya getiriyor.

Spor giyim kategorisine tüm mağazalarında geniş bir şekilde yer veren Boyner, sadece spor giyim ürünlerinin bir araya geldiği Boyner Sports mağazalarıyla da bu alandaki yatırımlarını güçlendiriyor.

Boyner, 10'uncu Boyner Sports mağazasını Alanya'da hizmete açarken, şirket Türkiye genelinde ise 37 ilde 113 mağazaya ulaştı.

Boyner Sports Alanya mağazasında; koşudan futbola, basketboldan tenise farklı spor türlerine yönelik dünyaca ünlü markaların performans ve konfor sunan ürün seçenekleri yer alıyor. Spor yapanların ve spor giyinenlerin sıklıkla tercih ettiği sneaker'lar başta olmak üzere şortlar, taytlar, tişörtler, eşofmanlar, sportif üstler ve spor aksesuarları farklı markalardan zengin bir seçki ile yer alıyor. A Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra yerli ve yabancı ünlü futbol kulüplerinin formaları, ayrıca futbol ve basketbol ayakkabıları sporseverleri bekliyor.

Jean kategorisi de Boyner Sports mağazalarında oldukça önemli ve geniş bir yer tutuyor. Boyner, hem dünyadan hem de Türkiye'den ünlü birçok jean markasının koleksiyonlarını zengin bir seçki ile müşterileriyle buluşturuyor.

Boyner Sports Alanya mağazasında Nike, adidas, Skechers, Puma, Under Armour, Hummel, New Balance, Kinetix, Lotto, Cazador, U.S.Polo Assn., Mavi, Aeropostale, Levi's, Jack&Jones, Mustang, Lee Cooper, Loft gibi markaların kadın, erkek ve çocuk koleksiyonları zengin bir seçki ile satışa sunuluyor.

Boyner, gelecek dönemlerde de spor giyim kategorisini genişletmeye ve müşterilerinin alışveriş deneyimini zenginleştiren yeniliklerine devam etmeyi planlıyor.

Kaynak: AA