Boyner'den iyi yaşama davet "Boyner Live Well"

Doğa dostu koleksiyonlarına ve sürdürülebilirlik çalışmalarına ağırlık veren Boyner, topluma ve müşterilerine değer katacak yeni bir inisiyatif hayata geçirdi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Boyner, "Bizim İçimiz Güzel" temasıyla hayata geçirdiği Boyner Live Well ile iyiliğe, iyi yaşama dair farkındalık yaratmaya ve küçük değişimlerle iyi bir yaşamın mümkün olduğuna dikkati çekiyor.

Yapılacak küçük değişimler ve benimsenecek yeni alışkanlıklarla hayatta daha iyi, daha zinde ve daha mutlu hissetmenin mümkün olduğuna inanan Boyner, herkesi iyiliğe, kendisi için toplum için iyi gelecek şeylere odaklanmaya davet ediyor. Boyner, iyi yaşam kavramını Live Well ile günlük hayatın her anına taşıyarak farkındalık yaratmayı, iyiliği çoğaltmayı hedefliyor. Her bir Live Well etiketli ürün için #ecoDrone aracılığıyla bir tohum topu doğayla buluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu, yükselen bir yaşam tarzına yönelik yepyeni bir platform yarattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İyi kalpli ve duyarlı marka olmak, vizyonumuzun en önemli unsurları arasında yer alıyor. Doğaya ve topluma olan sorumluluğumuzun bilinciyle uzun zamandır yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projelerimizin yanı sıra son dönemde sürdürülebilir ve doğa dostu koleksiyonlarımıza ağırlık verdik. İyi yaşam kavramını günlük hayatımızın her anına taşıyacak ve hepimize iyi gelecek tüm çalışmalarımızı 'Bizim İçimiz Güzel' söylemiyle Boyner Live Well çatısı altında topladık. Boyner Live Well ile iyiliği, iyi yaşamı, iyi olma halini yaymak, alışkanlıklarımızda yapılacak küçük değişikliklerle hayatımızda uzun vadede büyük değişimler olabileceğiyle ilgili farkındalık yaratmak istiyoruz. Boyner Live Well'de yoga taytından hayvanlar üzerinde test edilmeyen makyaj malzemelerine, tamamen doğal kozmetik ürünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara, sürdürülebilir ve organik giyimden kitaplara, geri dönüştürülmüş malzemelerle üretilen ayakkabı ve aksesuarlara yaşama değer katan birçok farklı ürün yer alıyor. Üstelik satın alınan her bir Live Well etiketli ürün için #ecoDrone aracılığıyla bir tohum topunu doğayla buluşturuyoruz. Kendisi için, toplum için, doğa için iyiyi istemek yaşam biçimi olsun istiyoruz. Boyner Live Well ile hem kendisi hem de dünya için iyiyi isteyen herkesin iyi yaşam yolculuğuna eşlik etmeye, yeni ürünler ve projelerle platformu geliştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu