Boyner'den "Dünya Kadınlar Günü" değerlendirmesi
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Boyner'den "Dünya Kadınlar Günü" değerlendirmesi

06.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:57
Boyner'den

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, "Kadın haklarını bir ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmişliğinin hem temel göstergesi hem de temel kaynağı olarak görüyorum.

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, "Kadın haklarını bir ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmişliğinin hem temel göstergesi hem de temel kaynağı olarak görüyorum." dedi.

Ümit Boyner, yayınladığı 8 Mart mesajıyla tüm kadınların ve eşitlikten yana tavır alan herkesin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadın haklarının toplumsal gelişmenin temel göstergesi olduğunu belirten Boyner, şunları kaydetti:

"Kadın haklarını bir ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmişliğinin hem temel göstergesi hem de temel kaynağı olarak görüyorum. Ekonomide ve hayatın her alanda nüfusunun yarısına diğer yarısından farklı fırsatlar ve haklar veren ülke ve toplumların gerçek anlamda gelişmesinden bahsedemeyiz.

Unutmayalım ki tek kanatlı kuşların uçması mümkün değil. Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliğinin kadın-erkek ayırt etmeksizin tüm toplumun mutluluk ve refahını etkileyen bir 'demokrasi' ve 'haklar' meselesi olduğuna inanıyorum. Kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik haklarını ve fırsat eşitliğinin önemini vurgularken öte yandan en temel hak olan yaşam hakkı konusunun hala gündemimizde olmasını kabul edilemez buluyorum."

"Artan toplumsal farkındalığa ve toplumsal duyarlılığa rağmen kadına karşı şiddet vakaları artmaya devam ediyor"

Artan toplumsal farkındalığa ve toplumsal duyarlılığa rağmen kadına karşı şiddet vakalarının artmaya devam ettiğinin altını çizen Boyner, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Boyner Grup olarak kadına karşı şiddet vakaları ve kadın cinayetlerinde zaman zaman uygulanan ceza indirimleri konusunu bu yılki 8 Mart iletişim kampanyamızın temeli yaptık. Umarım kadınları ve çocukları şiddete, baskıya karşı koruyan yasalarımız ve İstanbul Sözleşmesi gibi uluslararası metinler harfiyen uygulanır. İstanbul Sözleşmesine hepimiz kulak verelim çünkü kadın cinayetlerinin bir an önce önlenmesi gerekiyor.

Görüyorum ki kadınlar kadın cinayetlerini ve kadına karşı şiddeti durdurmakta kararlı ve elde ettikleri haklardan da toplumsal cinsiyet eşitliğinden de vazgeçmeye niyetleri yok. Tüm olumsuzluklara rağmen bu mücadele hepimize umut veriyor."

Boyner, gelecek 8 Mart'larda yaşam hakkı gibi en temel hakları dile getirmek yerine kadınların eşitliğini ve özgürlüğünü kutlama temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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