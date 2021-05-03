Boyner, "Anneler Günü" Reklam Filminde "Anne Sözü Dinleyin" diyor

Boyner, Anneler Günü için hazırlanan reklam filminde annelik kavramına ve annelerden beklenenlere dikkat çekerek toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Boyner, Anneler Günü için hazırlanan reklam filminde annelik kavramına ve annelerden beklenenlere dikkat çekerek toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor.

"Anne Sözü Dinleyin!" başlıklı kampanya, anneliğin sokulduğu kalıpları eleştirirken, kadınların bu kalıplara uymadan da kendi istediği şekilde harika bir anne olabileceğini farklı bir bakış açısıyla ele alıyor. Bir süredir kültürel değerlerimizin önemini ve güzelliğini "Bizim Tarzımız Güzel" kampanyasıyla dile getiren Boyner, bu reklam filminde de "Bizim annelerimizin her tarzı güzel" diyor.

Kadınların toplumsal tabu ve yönlendirmelere gerek duymadan iyi bir anne olabileceğinden yola çıkan ve konuyla ilgili farkındalık yaratmak isteyen reklam filmi "Anne sözü dinleyin. Annelere karışmayın! İstersek işte istersek evde kariyer yaparız…Ses etmeyin! Anne sözü dinleyin! Kendimize mi bakıyoruz, keyfimize mi bakıyoruz. Siz kendinize dert etmeyin. Anne sözü dinleyin! Evladımızı ister beşikte, ister koynumuzda yatırırız. Kimi ilgilendirir, boş verin!" diyerek annelerin kendisi ve çocuğu için en iyisini bileceğine vurgu yapıyor ve herkesi anne sözü dinlemeye davet ediyor.

Her zaman olduğu gibi Anneler Günü'nde de tüm kadınların yanında olduğunun altını çizen Boyner'in "Anne Sözü Dinleyin!" reklam filmi "Kalıplara sığmayan kocaman kalpli annelerimizin, Anneler Günü kutlu olsun. Bizim annelerimizin her tarzı güzel." mesajıyla bitiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı