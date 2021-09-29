Böyle gurur yok! Azerbaycanlı spiker, Beşiktaşlı futbolcu oyuna girince sevinçten havalara uçtu

Yıldız futbolcularından yoksun olarak gittiği Hollanda'da Ajax'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, Devler Ligi'nde henüz puanla tanışamadı. Siyah-beyazlılarda, 18 yaşındaki Berkay Vardar ilk kez resmi bir maçta takımının formasını giydi. Azerbaycanlı futbolcunun oyuna dahil olması ülkesinde sevinçle karşılandı.

"BERKAY VARDAR MEYDANA ÇIKIYOR"

CBC Sport kanalında maçı anlatan Azerbaycanlı spiker, Berkay Vardar oyuna girer girmez büyük bir coşkuyla o anları anlattı. Spiker, "Ve Azerbaycanlı futbolcu Berkay Vardar meydana çıkıyor. İkinci Azerbaycanlı futbolcu olacak. Kenan Karaman da Azerbaycan Türküdür. Teşekkürümü bildirirem" dedi.

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