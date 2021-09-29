Böyle gurur yok! Azerbaycanlı spiker, Beşiktaşlı futbolcu oyuna girince sevinçten havalara uçtu - Haberler Spor
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Böyle gurur yok! Azerbaycanlı spiker, Beşiktaşlı futbolcu oyuna girince sevinçten havalara uçtu

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Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Ajax'a 2-0 mağlup olduğu maçta 18 yaşındaki Azerbaycanlı futbolcu Berkay Vardar, ilk kez resmi bir maçta siyah-beyazlı formayı girdi. Genç futbolcunun oyuna dahil olması ülkesinde büyük bir heyecan yarattı. Karşılaşmayı anlatan Azerbaycanlı spiker, Berkay sahaya girdiği anda büyük bir coşkuyla o anları anlattı.

Yıldız futbolcularından yoksun olarak gittiği Hollanda'da Ajax'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, Devler Ligi'nde henüz puanla tanışamadı. Siyah-beyazlılarda, 18 yaşındaki Berkay Vardar ilk kez resmi bir maçta takımının formasını giydi. Azerbaycanlı futbolcunun oyuna dahil olması ülkesinde sevinçle karşılandı.

"BERKAY VARDAR MEYDANA ÇIKIYOR"

CBC Sport kanalında maçı anlatan Azerbaycanlı spiker, Berkay Vardar oyuna girer girmez büyük bir coşkuyla o anları anlattı. Spiker, "Ve Azerbaycanlı futbolcu Berkay Vardar meydana çıkıyor. İkinci Azerbaycanlı futbolcu olacak. Kenan Karaman da Azerbaycan Türküdür. Teşekkürümü bildirirem" dedi.

Böyle gurur yok! Azerbaycanlı spiker, Beşiktaşlı futbolcu oyuna girince sevinçten havalara uçtu
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