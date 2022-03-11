Böyle dibe vurma görülmedi! İngiliz devi Chelsea takım otobüsüne yakıt bile alamıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Böyle dibe vurma görülmedi! İngiliz devi Chelsea takım otobüsüne yakıt bile alamıyor

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Rus milyarder Roman Abramovich'in satışa çıkardığı Chelsea'ye yaptırım üzerine yaptırım uygulanıyor. Son olarak kulübün banka hesaplarının dondurulduğu belirtildi. Kredi kartları da kullanıma kapatılan dünya devi, takım otobüsüne yakıt bile alamayacak duruma geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesinin ardından yaptırım üzerine yaptırım uygulanan Rus milyarder Roman Abramovich'in kulübü Chelsea'nin bu kez de banka hesapları donduruldu.

BANKA HESABI ASKIYA ALINDI

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası İngiltere'nin yaptırım kararının ardından oyuncu transferi ve bilet satışı da dahil tüm finansal faaliyetleri askıya alınan Chelsea'nin banka hesabının geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

TAKIM OTOBÜSÜNE YAKIT ALAMIYORLAR

Öte yandan Atletic'te çıkan haberde, Banka hesapları ile birlikte, kredi kartları da dondurulan Chelsea'nin, takım otobüsüne yakıt alamayacak duruma geldiği belirtildi.

Haberler.com - Spor

Roman Abramovich, Vladimir Putin, İngiltere, Chelsea, Ukrayna, Savaş, Rusya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title