



Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği maç, başkan Dursun Özbek'i mest etti. Türk Telekom Stadı'nda önceki gün oynanan mücadeleyi locasından takip eden Özbek'in, özellikle ikinci yarıda oynanan futboldan çok etkilendiği öğrenildi. Başkan Özbek'in "Böyle bir şey görmedim" diyerek stadın atmosferinden etkilendiği, "Takımı Terim'e emanet ederek doğru karar verdik" yorumunda bulunduğu belirtildi.



Yarsuvat aday



Diğer taraftan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu ile beraber diğer listelerini oluşturmak için yoğun bir çalışma içerisine girdi. Özbek, birçok kişi ile toplantılar yaparken, yönetime girmek için çok kişinin istekli olduğunun altı çizildi. Bir önceki seçimde yönetim kurulu oluşturmakta zorlanan başkan Özbek'in bu kez yönetim kuruluna kimleri alacağı konusunda karar vermekte çok büyük güçlük çektiği ifade edildi.



Öte yandan eski başkanlardan Duygun Yarsuvat'ın büyük bir ihtimal aday olacağı öğrenildi. Yarsuvat'ın 5 ay sonra kulübü seçime götüreceği vaadiyle göreve soyunacağı bildirildi.



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