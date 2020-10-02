Boyabat sırık kebabı coğrafi işaret aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Boyabat sırık kebabı coğrafi işaret aldı

02.10.2020 23:05 | Son Güncelleme: 02.10.2020 23:10
Boyabat sırık kebabı coğrafi işaret aldı

Sinop'un Boyabat ilçesi asırlık lezzetlerinden "Sçsırık kebabı" tescillendi.

Sinop'un Boyabat ilçesi asırlık lezzetlerinden "Sçsırık kebabı" tescillendi.

Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Boyabat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Boyabat Belediyesi tarafından iki yıldır sürdürülen çalışmalar neticesinde asırlık lezzetlerden Boyabat Sırık Kebabı için Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılan başvuru sonuçlandı.

Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan müracaat ile Boyabat Sırık Kebabı coğrafi işaret tescilini aldı.

Ürünün tanımı ve ayırt edici özellikleri arasında şu ifadelere yer verildi: " Boyabat sırık kebabı yörede uzun yıllardır çoğunlukla çobanlar tarafından yapılan bir kebaptır. Eşkıya Kebabı olarak da bilinir.Boyabat Sırık Kebabı en az altı aylık Karakaya ırkı kuzu ile yapılır. Kebabın yapımında kullanılan kuzuların en önemli nedeni et kalitesidir. Karakaya ırkındaki ortalama lif sayısı diğer ırklardaki kuzuların ortalama lif sayısından fazladır.Bu farklılık kesim sonrası ette oluşan biyokimyasal değişikliklerde hızlı-glikolitik özelliği sayesinde moleküler düzeyde protein ve yağların parçalanması sonucu ete lezzet veren amino asitler ve çeşitli yağ asitlerini ortaya çıkarır ve bu da etin lezzet yönünden kalitesini arttırır." - SİNOP

Boyabat sırık kebabı coğrafi işaret aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Halil Sezai Ajda Pekkan Buğra Gülsoy Seren Serengil
Spor Babel Falcao Can Bartu Erol Bulut Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Ateş Avrupa Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Boyabat sırık kebabı coğrafi işaret aldı - Sinop
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 23:18:30. #1.14#
title