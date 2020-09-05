Bournemouth'tan Fenerbahçe'ye Arnaut Danjuma için yanıt geldi: Gündemimizde kiralama yok Hollanda Milli Takımı'nın da formasını giyen Arnaut Danjuma için Bournemouth'un kapısını çalan Fenerbahçe'ye yanıt geldi. İngiliz ekibi, kiralama isteyen sarı lacivertlilere "Kiralama formülü gündemimizde yok" diyerek oyuncunun bonservisini 15 milyon euro olarak belirledi.

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürerken sarı lacivertlilerin kapısını çaldığı İngiliz ekibi Bournemouth'tan Arnaut Danjuma yanıtı geldi. Uzun süredir listesinde yer alan Danjuma için harekete geçen sarı lacivertli ekip, Hollandalı kanat oyuncusunu kiralamak için talebini Bournemouth yöneticilerine iletmişti. Ancak kulübün yanıtı olumsuz oldu ve kiralamanın gündemlerinde olmadığı belirtildi.

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

"Kiralama formülü gündemimizde yok" diyen Bournemouth, 23 yaşındaki oyuncu için bonservis bedelini 15 milyon euro olarak belirledi.

HOLLANDA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI

Lagos, Nijerya doğumlu olan Danjuma, Hollanda Milli Takımı'nda 2 kez milli oldu. Genç futbolcu, kariyerinde PSV, NEC ve Club Brugge'da da oynadı.

(Takvim)