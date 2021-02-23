Süper Lig devlerinin gözdesi Boupendza, Rus ekibi Krasnodar'a transfer oldu

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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir gibi büyükleri kadrosuna katmak istediği Atakaş Hatayspor'un yıldız golcüsü Aaron Boupendza'nın yeni takımı belli oldu. 24 yaşındaki futbolcu, 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Rus ekibi Krasnodar'ın yolunu tuttu.

Sezonun devre arasında Süper Lig ekiplerinin de almak istediği Aaron Boupendza Rusya Ligi'ne gidiyor.

Hatay'da bulunan Rusya Temsilcisinin yöneticileri, Atakaş Hatayspor'un isteğini kabul etti ve golcü futbolcunun transferi gerçekleşti. İlk teklif olarak önerilen 8.5 milyon eurolukrakamın daha sonra revize edildiği ve tarafların el sıkıştığı belirtildi.

Hatayspor yöneticileri ile Krasnodar yöneticilerinin yaptığı görüşme

8 MİLYON EURO BONSERVİS, SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY

Yapılan anlaşmaya göre Krasnodar, bonservis bedeli olarak Atakaş Hatayspor'a 8 milyon euro ödeyecek ve Hatayspor, Boupendza'nın Krasnodar'dan başka bir takıma transferinden yüzde 20 pay alacak.

Başarılı hücum oyuncusu, sezonu Atakaş Hatayspor'da tamamlayıp Haziran ayında Rus ekibinin yolunu tutacak.

Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı