Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor Brezilya basını, Botafogo'nun, Trabzonspor ile yollarını ayıran John Obi Mikel'e transfer teklifinde bulunduğunu yazdı.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile yollarını karşılıklı olarak ayıran Nijeryalı oyuncu John Obi Mikel'in yeni takımı belli oluyor.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Botafogo kulübü, eski Trabzonsporlu oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Haberde, Brezilya ekibinin resmi teklifi 32 yaşındaki oyuncuya cuma günü yaptığı ve gelecek yanıtı beklediği belirtildi.

(Skorer)