Boşnaklar Rasim Ozan Kütahyalı'nın peşini bırakmıyor! Beyaz TV önünde eylem kararı aldılar

Boşnaklar Rasim Ozan Kütahyalı'nın peşini bırakmıyor! Beyaz TV önünde eylem kararı aldılar

Ahlak Gönüllüleri Platformu ve Boşnaklar, Beyaz TV ekranlarında dönen Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili eylem kararı aldı.

22.08.2019 22:29
Boşnaklar Rasim Ozan Kütahyalı'nın peşini bırakmıyor! Beyaz TV önünde eylem kararı aldılar

Ahlak Gönüllüleri Platformu tarafından yapılan çağrıda, pazartesi günü yayınlanan Derin Futbol programına katılarak Beyaz TV ekranlarına geri dönen Rasim Ozan Kütahyalı için "Her devrin müptezeli" ifadeleri kullanıldı.

"BÜYÜK BİR SKANDALDIR"

Yapılan çağrıda 25 Ağustos Pazar günü Gayrettepe'de bulunan Beyaz TV binası önünde protesto düzenleneceği açıklandı. Ahlak Gönüllüleri Platformu tarafından yapılan çağrıda, pazartesi günü yayınlanan Derin Futbol programına katılarak Beyaz TV ekranlarına geri dönen Rasim Ozan Kütahyalı için "Her devrin müptezeli" ifadeleri kullanıldı. Çağrıda, "Osman Gökçek'in başında olduğu kanal yönetiminin bu uygulaması büyük bir skandaldır" ifadeleri yer aldı.

"BU ÜLKENİN İNSANLARININ SÖYLEYECEKLERİ VAR"

Yapılan çağrıda Beyaz TV için de "Rasim Ozan Kütahyalı'yı ekrana çıkararak ahlak yerine reytingleri tercih edenlere, bu ülkenin insanlarının söyleyecekleri var" ifadeleri kullanıldı.

Boşnaklar Rasim Ozan Kütahyalı'nın peşini bırakmıyor! Beyaz TV önünde eylem kararı aldılar
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YORUMLAR (2)

  • ALİYE İZZETBEĞOVİÇ:
    Bu adam şimdiye kadar Türk askerine hakaret ederek parayı götürdü, kimse de dur demedi çünkü rüzgar nereye esse ona göre konuşan birisi, proğramlara alkol alarak çıkıp Boşnak kardeşlerimize hakaret etmiştir, biliyoruz ki kanunlar buna ceza vermeyecektir, en büyük ceza yı halkımız vermeli, bu adam bir daha tv lere çıkmamalıdır. BOŞNAK KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ.
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