BOSİAD Başkanı Çağan’dan meslek liseli gençlere moral
'Güçlü Türkiye için Mesleki Eğitim' başlığı altında 2019 yılını mesleki eğitimde farkındalık yılı ilan eden BOSİAD, Covid-19 (Koronavirüs) salgını sürecinde diğer tüm öğrenciler gibi sokağa çıkmaları kısıtlanan nitelikli iş gücünün en önemli aktörleri olan meslek liseli gençleri de unutmadı.
26.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 26.04.2020 17:48
'Güçlü Türkiye için Mesleki Eğitim' başlığı altında 2019 yılını mesleki eğitimde farkındalık yılı ilan eden BOSİAD, Covid-19 (Koronavirüs) salgını sürecinde diğer tüm öğrenciler gibi sokağa çıkmaları kısıtlanan nitelikli iş gücünün en önemli aktörleri olan meslek liseli gençleri de unutmadı.
Kaynak: Dunya.com