BOSİAD Başkanı Çağan’dan meslek liseli gençlere moral 'Güçlü Türkiye için Mesleki Eğitim' başlığı altında 2019 yılını mesleki eğitimde farkındalık yılı ilan eden BOSİAD, Covid-19 (Koronavirüs) salgını sürecinde diğer tüm öğrenciler gibi sokağa çıkmaları kısıtlanan nitelikli iş gücünün en önemli aktörleri olan meslek liseli gençleri de unutmadı.

'Güçlü Türkiye için Mesleki Eğitim' başlığı altında 2019 yılını mesleki eğitimde farkındalık yılı ilan eden BOSİAD, Covid-19 (Koronavirüs) salgını sürecinde diğer tüm öğrenciler gibi sokağa çıkmaları kısıtlanan nitelikli iş gücünün en önemli aktörleri olan meslek liseli gençleri de unutmadı. Kaynak: Dunya.com