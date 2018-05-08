Boşanma Davasını Davul ile Kutlayıp, Kına Dağıttı
Bursa'da yaşanan olayda boşanma davasını adliye önünde davul ve dümbelek ile kutlayan kadın, vatandaşlara kına dağıttı. Genellikle düğünlerde yapılan eğlence bu kez boşanma davasında yapıldı.
Bursa'da boşanma davasını adliye önünde davul ve dümbelek ile kutlayan kadın, vatandaşlara kına dağıttı.
BOŞANMA DAVASI AÇILDI
Meryem Karaş (47), 5 yıl önce M.N.A. (71) ile evlendi. Mutlu beraberlik ile başlayan çift, son zamanlarda anlaşamamaya başladı. Bunun üzerine Karaş, Bursa Aile Mahkemesi'ne başvurdu.
DAVULLA GELDİ, KINA DAĞITTI
Karakaş, boşanma davasının görüleceği ilk gün duruşmaya davul ve dümbelek ile geldi. Duruşmanın ardından dümbelek ve davul çaldıran Karaş, vatandaşlara kına dağıttı. Çok mutlu olduğunu ifade eden Meryem Karaş, çiftetelli oynadı. Adliye önünde renkli görüntüler oluşurken, vatandaşlar meraklı gözlerle Karaş'ı izledi.
"ÇOK MUTLUYUM"
Boşandığı için mutluğu olduğunu söyleyen Karaş, "Bugün çok mutluyum, boşanıyorum. Eşimle aramızda geçimsizlik vardı. Bugün tekrar özgürlüğüme kavuşuyorum. Beni ölümle tehdit etti. Bugün çok sevinçliyim. Tamamen bittiğinde daha da sevinçli olacağım. Dava 10. aya ertelendi" dedi.
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..evet geçmiş olsun bana söylediğin gib fazla çar çur etme paraları bekliyorum şimdi başka avlara oleeeeeyyyyCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Adamdan ömür boyu nafaka alacak yani kısa yoldan emekli oldu bu davul onun için çalınıyor zaten belliki onun için evlenmiş bu yeni meslekCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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bu kadın tam zopalık,sevincini abartarak karşı tarafı tahrik edebileceğini hesap edemeyen cahillerden.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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ŞİMDİ KAFASINA GÖRE TAKILACAKK RAHAT FİRİ KARISAN YOKCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Teknologie manyaklari!Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır