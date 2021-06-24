Boş cips paketlerinin geri dönüşümüyle futbol sahaları kurulacak

Ruffles, boş cips paketlerinin geri dönüşümüyle sürdürülebilir futbol sahaları oluşturarak toplulukları bir araya getirmek amacıyla UEFA Çocuk Vakfı ve streetfootballworld ile iş birliği yaptı.

Ruffles, boş cips paketlerinin geri dönüşümüyle sürdürülebilir futbol sahaları oluşturarak toplulukları bir araya getirmek amacıyla UEFA Çocuk Vakfı ve streetfootballworld ile iş birliği yaptı.

Ruffles futbolun gücü sayesinde dünyanın dört bir yanındaki topluluklara mutluluk getirmek için yeni bir küresel girişim olan RePlay'i duyurdu.Marka, boş cips paketlerinin geri dönüşümüyle sürdürülebilir futbol sahaları yaratarak toplulukları bir araya getirmek ve gezegenimiz için olumlu sonuçlar elde etmek amacıyla UEFA Çocuk Vakfı ve streetfootballworld ile iş birliği yaptı.

PepsiCo Global Yiyecek Kategorisi Pazarlama Başkan Yardımcısı Şebnem Erim şu değerlendirmeyi yaptı:

" Her seferinde bir cips ve bir paketle insanlara mutluluk vermek, markamızın özünde var. Oyunla insanları bir araya getiren onlarca yıllık deneyime dayanarak Ruffles RePlay'i sunmaktan gurur duyuyoruz. Sadece gezegen için olumlu bir etki yapmanın ötesinde, gelecek nesiller için fayda sağlayacak ve değişimi gerçekleştirecek alan ve programlar oluşturmak için yerel ortaklarla birlikte çalışıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı