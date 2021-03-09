Borussia Dortmund - Sevilla UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 2. tur karşılaşmalarının rövanş maçları oynanacak. Peki Borussia Dortmund - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün 2. tur 2. mücadeleleri oynanacak. Peki Borussia Dortmund - Sevilla maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

B. DORTMUND - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Borussia Dortmund - Sevilla maçı 9 Mart Salı günü (yarın akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

B. DORTMUND - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Borussia Dortmund - Sevilla maçını Bein Bein Sports 2 , Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarından izleyebilirsiniz.

B. DORTMUND - SEVİLLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Signal Iduna Park, Dortmund'da oynanacak.

İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

Dortmund ilk maçı deplasmanda 3-2 kazanmıştı. Bu maçta avantajı elinde bulunduran Alman ekibi beraberlik ve galibiyetle adını çeyrek finale yazdırabilir. Sevilla'nın ise mutlaka kazanması gerekiyor. Sevilla'nın 1-0 , 2-1 kazanması da yetmeyecek. 4-3 , 5-4 gibi skorlarla Sevilla üst tura çıkabilir.