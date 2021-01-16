Borussia Dortmund, düşme hattında bulunan Mainz 05 ile 1-1 berabere kaldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Mainz ile 1-1 berabere kaldı.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Mainz ile 1-1 berabere kaldı.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 16. haftasında Signal Iduna Park'ta düşme hattında bulunan Mainz 05'i konuk etti.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Mainz 05, 57. dakikada Levin Öztunalı'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Borussia Dortmund bu gole 73. dakikada Thomas Meunier ile cevap verdi ve 1-1'lik eşitliği sağladı.

Sarı-siyahlıların 74. dakikada kazandığı penaltıyı Marco Reus gole çeviremedi.

Kalan bölümde gol olmadı ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Borussia Dortmund 29 puanla 4. sırada yer alırken, Mainz 05 7 puan ve maç fazlasıyla 17. sıraya yükseldi.

Leipzig, Wolfsburg deplasmanından 1 puanla döndü

Şampiyonluk yarışında yer alan Leipzig, deplasmanda Wolfsburg ile 2-2 berabere kaldı.

Leipzig'in gollerini 5. dakikada Nordi Mukiele ve 54. dakikada Willi Orban atarken, Wolfsburg'un gollerini 22. dakikada Wout Weghorst ve 35. dakikada Renato Steffen kaydetti.

Leipzig 32 puanla 2. sırada bulunurken, Wolfsburg 26 puanla 6. sırada yer alıyor.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Werder Bremen sahasında Augsburg'u 2-0 yenerken, Hoffenheim-Arminia Bielefeld ve Köln-Hertha Berlin karşılaşmaları 0-0 berabere sonuçlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay