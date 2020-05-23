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Borussia Dortmund, deplasmanda 3 puanı 2 golle aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Wolfsburg'u 2-0 yendi.

Borussia Dortmund, deplasmanda 3 puanı 2 golle aldı
23.05.2020 19:21 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:21

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Wolfsburg'u 2-0 yendi.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 27. haftasında Volkswagen Arena'da Wolfsburg'un konuğu oldu.

Sarı siyahlılar 32. dakikada Raphael Guerreiro ve 78. dakikada Achraf Hakimi'nin golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Böylelikle puanını 57'ye çıkaran Borussia Dortmund, 2'nci sıradaki yerini korudu.

Wolfsburg ise maç fazlasıyla 39 puanla 6'ncı sırada yer alıyor.

Bayer Leverkusen de deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 3-1 yendi.

Konuk ekibin gollerini 7. ve 58. dakikada Kai Havertz, 81. dakikada da Sven Bender atarken, ev sahibi ekibin tek golü 52. dakikada Marcus Thuram'dan geldi.

Karşılaşma sırasında tribünde yaklaşık 13 bin "karton taraftar"ın yer alması dikkati çekti. Borussia Mönchengladbach'ın taraftar projesi kapsamında, belirli ücret karşılığında taraftarların portreleri kartona basıldı ve tribüne konuldu.

Bundesliga'daki karşılaşmalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanıyor.

Günün diğer karşılaşmalarında, Werder Bremen deplasmanda Freiburg'u 1-0 yenerken, Paderborn ile Hoffenheim 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA

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