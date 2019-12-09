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Dortmund'a Witsel'den kötü haber

Borussia Dortmund'a Axel Witsel'den kötü haber geldi. Belçikalı oyuncu, sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapattı.

09.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:10
Dortmund'a Witsel'den kötü haber

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından 'da forma giyen Belçikalı futbolcu , ilk yarıyı kapattı.

Alman Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Witsel'in evinde talihsiz bir şekilde düştüğü ve yüzünden yaralandığı belirtildi. Belçikalı futbolcunun 2019 yılında kalan maçlarda forma giyemeyeceği ifade edildi.

Orta saha oyuncusunun bir hastanenin ağız ve yüz cerrahi bölümünde başarılı bir ameliyat geçirdiği aktarılan açıklamada, hastaneden taburcu edilen Witsel'in iyileşme sürecinde olduğu kaydedildi.

Borussia Dortmund'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Slavia Prag ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek olan Witsel, Bundesliga'da da Mainz 05, Leipzig ve Hoffenheim müsabakalarında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA

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: Dortmund'a Witsel'den kötü haber
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