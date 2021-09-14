Borussia Dortmund, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler
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Borussia Dortmund, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Haberler | Güncel

Almanya ekibi Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Beşiktaş'a konuk olacağı ilk hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Almanya ekibi Borussia Dortmund, Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Beşiktaş'a konuk olacağı ilk hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta teknik direktör Marco Rose yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Borussia Dortmund'un Beşiktaş maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Manuel Akanji, Jude Bellingham, Julian Brandt, Mahmoud Dahoud, Raphael Guerreiro, Erling Haaland, Marwin Hitz, Mats Hummels, Reinier, Ansgar Knauff, Gregor Kobel, Donyell Malen, Thomas Meunier, Youssoufa Moukoko, Marin Pongracic, Felix Passlack, Marco Reus, Luca Unbehaun, Axel Witsel, Marius Wolf.

Borussia Dortmund, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Borussia Dortmund, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Borussia Dortmund, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Borussia Dortmund, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Borussia Dortmund, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Borussia Dortmund, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Borussia Dortmund, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
AA / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Son Dakika Haberleri
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