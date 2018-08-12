Borussia Dortmund, Beşiktaş'ın Götze ve Kagawa İsteğine Olumsuz Yanıt Verdi

Beşiktaş, 10 numara transferi konusunda Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un 2 yıldızının peşine düşmüştü. Shinji Kagawa ve Mario Götze için çalışmalarını sürdüren yönetim, iki oyuncudan da istediği sonucu alamadı.

KİRALAMA İSTEĞİNE OLUMSUZ YANIT VERİLDİ

Alman devine iki futbolcu için de satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunan Kara Kartal'a olumsuz yanıt geldi. Bundesliga devinin, kiralama konusuna olumlu bakmadığı ancak oyuncularını satabileceğini ilettiği kaydedildi.

(Mario Götze)

KAGAWA İÇİN 6 MİLYON EURO, GOTZE İÇİN 7 MİLYON EURO TALEP EDİLDİ

Borussia Dortmund menajerler aracılığıyla temas kurduğu Beşiktaş'tan, Kagawa için 6 milyon euro, Götze için de 7 milyon euro istedi.