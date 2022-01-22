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Borussia Dormund Hoffenheim'i deplasmanda 3 golle geçti

Borussia Dormund Hoffenheim'i deplasmanda 3 golle geçti
AA / Erbil Başay - Haberler | Spor

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borusia Dortmund, deplasmanda Hoffenheim'i 3-2 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde ( Bundesliga ) Borusia Dortmund, deplasmanda Hoffenheim'i 3-2 yendi.

Borussia Dortmund Bundesliga'nın 20. haftasında Hoffenheim ile PreZero Arena'da oynadığı karşılaşmada 6. dakikada Erling Haaland'ın golüyle 1-0 öne geçti. Hoffenheim bu gole 45+1. dakikada cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda konuk ekip 58. dakikada Marco Reus ve 66. dakikada David Raum'un kendi kalesine attığı gollerle skoru 3-1 yaptı. Hoffenheim 77. dakikada Georginio Rupper ile bir gol daha buldu ve durumu 3-2'ye getirdi.

Maçın son bölümünde iki takım da başka gol atamayınca karşılaşma Borussia Dortmund'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Borssia Dortmund puanını 43'e çıkardı ve bir maç eksiği bulunan lider Bayern Münih'in 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Hoffenheim ise 31 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Bayern Leverkusen sahasında Augsburg'u 5-1, Union Berlin deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 2-1, Freiburg sahasında Stuttgart'ı 2-0 ve Greuther Fürth sahasında Mainz 05'i 2-1 yendi.

AA / Erbil Başay - Spor Haberleri

TSG 1899 Hoffenheim, Bundesliga, Dortmund, Almanya, Spor, Haber

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