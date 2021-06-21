Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA13.317-0,65BIST MANİSA1.3701,76BIST AYDIN1.275-1,44BIST ANKARA2.1060,27BIST ANTALYA2.7692,63BIST BALIKESİR1.823-0,54BIST BURSA2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.317
|-0,65
|BIST MANİSA
|1.370
|1,76
|BIST AYDIN
|1.275
|-1,44
|BIST ANKARA
|2.106
|0,27
|BIST ANTALYA
|2.769
|2,63
|BIST BALIKESİR
|1.823
|-0,54
|BIST BURSA
|2.886
|0,26
|BIST DENIZLI
|1.824
|-1,31
|BIST ISTANBUL
|1.517
|0,41
|BIST IZMIR
|3.449
|-0,46
|BIST KAYSERI
|9.832
|0,88
|BIST KOCAELI
|3.705
|-0,65
|BIST KONYA
|2.719
|-6,66
|BIST TEKIRDAĞ
|8.955
|1,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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