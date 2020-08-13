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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 4.054 -2,46
BIST ANKARA 2.031 -2,20
BIST ANTALYA 1.290 -2,70
BIST BALIKESİR 1.179 -2,40
BIST BURSA 2.

Borsada şehir endekslerinin değişimi
13.08.2020 18:37 | Son Güncelleme: 13.08.2020 18:40

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 4.054 -2,46
BIST ANKARA 2.031 -2,20
BIST ANTALYA 1.290 -2,70
BIST BALIKESİR 1.179 -2,40
BIST BURSA 2.486 -1,91
BIST DENIZLI 2.307 0,13
BIST ISTANBUL 1.152 -1,40
BIST IZMIR 2.302 -2,49
BIST KAYSERI 5.024 -2,74
BIST KOCAELI 2.339 -0,42
BIST KONYA 1.532 0,98
BIST TEKIRDAĞ 7.974 5,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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