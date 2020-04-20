Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 264.681 1,18
BIST ANKARA 167.017 1,08
BIST ANTALYA 82.062 1,79
BIST BALIKESİR 102.429 1,73
BIST BURSA 172.
20.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|264.681
|1,18
|BIST ANKARA
|167.017
|1,08
|BIST ANTALYA
|82.062
|1,79
|BIST BALIKESİR
|102.429
|1,73
|BIST BURSA
|172.913
|2,06
|BIST DENIZLI
|146.607
|2,60
|BIST ISTANBUL
|99.428
|0,45
|BIST IZMIR
|195.721
|1,26
|BIST KAYSERI
|390.172
|3,67
|BIST KOCAELI
|196.659
|1,21
|BIST KONYA
|80.017
|-0,37
|BIST TEKIRDAĞ
|451.612
|0,31
Kaynak: AA