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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 307.418 -0,81
BIST ANKARA 180.510 0,14
BIST ANTALYA 113.947 -1,93
BIST BALIKESİR 121.720 1,39
BIST BURSA 214.

18.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:46
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 307.418 -0,81
BIST ANKARA 180.510 0,14
BIST ANTALYA 113.947 -1,93
BIST BALIKESİR 121.720 1,39
BIST BURSA 214.836 -1,01
BIST DENIZLI 181.255 8,66
BIST ISTANBUL 123.211 -1,20
BIST IZMIR 222.477 -1,40
BIST KAYSERI 518.221 -2,64
BIST KOCAELI 240.594 -1,73
BIST KONYA 100.163 -0,52
BIST TEKIRDAĞ 482.129 -2,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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