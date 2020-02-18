Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 307.418 -0,81
BIST ANKARA 180.510 0,14
BIST ANTALYA 113.947 -1,93
BIST BALIKESİR 121.720 1,39
BIST BURSA 214.
18.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:46
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|307.418
|-0,81
|BIST ANKARA
|180.510
|0,14
|BIST ANTALYA
|113.947
|-1,93
|BIST BALIKESİR
|121.720
|1,39
|BIST BURSA
|214.836
|-1,01
|BIST DENIZLI
|181.255
|8,66
|BIST ISTANBUL
|123.211
|-1,20
|BIST IZMIR
|222.477
|-1,40
|BIST KAYSERI
|518.221
|-2,64
|BIST KOCAELI
|240.594
|-1,73
|BIST KONYA
|100.163
|-0,52
|BIST TEKIRDAĞ
|482.129
|-2,96
Kaynak: AA