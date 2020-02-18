18.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:46

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 307.418 -0,81 BIST ANKARA 180.510 0,14 BIST ANTALYA 113.947 -1,93 BIST BALIKESİR 121.720 1,39 BIST BURSA 214.836 -1,01 BIST DENIZLI 181.255 8,66 BIST ISTANBUL 123.211 -1,20 BIST IZMIR 222.477 -1,40 BIST KAYSERI 518.221 -2,64 BIST KOCAELI 240.594 -1,73 BIST KONYA 100.163 -0,52 BIST TEKIRDAĞ 482.129 -2,96

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)