Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 284.350 0,34
BIST ANKARA 166.194 -0,23
BIST ANTALYA 118.758 -3,24
BIST BALIKESİR 124.405 -1,68
BIST BURSA 216.
07.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|284.350
|0,34
|BIST ANKARA
|166.194
|-0,23
|BIST ANTALYA
|118.758
|-3,24
|BIST BALIKESİR
|124.405
|-1,68
|BIST BURSA
|216.586
|-0,57
|BIST DENIZLI
|160.593
|-0,91
|BIST ISTANBUL
|123.576
|-0,60
|BIST IZMIR
|225.015
|-0,15
|BIST KAYSERI
|552.151
|0,88
|BIST KOCAELI
|242.376
|-0,45
|BIST KONYA
|105.335
|-1,20
|BIST TEKIRDAĞ
|500.299
|-0,88
Kaynak: AA