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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 284.350 0,34
BIST ANKARA 166.194 -0,23
BIST ANTALYA 118.758 -3,24
BIST BALIKESİR 124.405 -1,68
BIST BURSA 216.

07.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:44
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 284.350 0,34
BIST ANKARA 166.194 -0,23
BIST ANTALYA 118.758 -3,24
BIST BALIKESİR 124.405 -1,68
BIST BURSA 216.586 -0,57
BIST DENIZLI 160.593 -0,91
BIST ISTANBUL 123.576 -0,60
BIST IZMIR 225.015 -0,15
BIST KAYSERI 552.151 0,88
BIST KOCAELI 242.376 -0,45
BIST KONYA 105.335 -1,20
BIST TEKIRDAĞ 500.299 -0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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