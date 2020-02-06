06.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:48

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 283.382 -1,31 BIST ANKARA 166.572 -0,32 BIST ANTALYA 122.733 2,00 BIST BALIKESİR 126.531 -0,82 BIST BURSA 217.825 0,02 BIST DENIZLI 162.075 -0,14 BIST ISTANBUL 124.326 0,04 BIST IZMIR 225.355 -0,12 BIST KAYSERI 547.361 1,69 BIST KOCAELI 243.466 -0,19 BIST KONYA 106.611 0,19 BIST TEKIRDAĞ 504.730 -1,13

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)