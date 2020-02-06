Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 283.382 -1,31
BIST ANKARA 166.572 -0,32
BIST ANTALYA 122.733 2,00
BIST BALIKESİR 126.531 -0,82
BIST BURSA 217.
06.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:48
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|283.382
|-1,31
|BIST ANKARA
|166.572
|-0,32
|BIST ANTALYA
|122.733
|2,00
|BIST BALIKESİR
|126.531
|-0,82
|BIST BURSA
|217.825
|0,02
|BIST DENIZLI
|162.075
|-0,14
|BIST ISTANBUL
|124.326
|0,04
|BIST IZMIR
|225.355
|-0,12
|BIST KAYSERI
|547.361
|1,69
|BIST KOCAELI
|243.466
|-0,19
|BIST KONYA
|106.611
|0,19
|BIST TEKIRDAĞ
|504.730
|-1,13
Kaynak: AA