17.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:46

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 254.345 -0,33 BIST ANKARA 159.161 0,13 BIST ANTALYA 101.838 -0,88 BIST BALIKESİR 120.409 1,16 BIST BURSA 213.874 1,94 BIST DENIZLI 153.398 2,41 BIST ISTANBUL 123.085 0,33 BIST IZMIR 208.812 0,24 BIST KAYSERI 531.870 2,16 BIST KOCAELI 248.306 -0,36 BIST KONYA 95.338 -0,39 BIST TEKIRDAĞ 424.891 -1,20

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)