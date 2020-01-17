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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 254.345 -0,33
BIST ANKARA 159.161 0,13
BIST ANTALYA 101.838 -0,88
BIST BALIKESİR 120.409 1,16
BIST BURSA 213.

17.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:46
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 254.345 -0,33
BIST ANKARA 159.161 0,13
BIST ANTALYA 101.838 -0,88
BIST BALIKESİR 120.409 1,16
BIST BURSA 213.874 1,94
BIST DENIZLI 153.398 2,41
BIST ISTANBUL 123.085 0,33
BIST IZMIR 208.812 0,24
BIST KAYSERI 531.870 2,16
BIST KOCAELI 248.306 -0,36
BIST KONYA 95.338 -0,39
BIST TEKIRDAĞ 424.891 -1,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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