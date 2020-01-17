Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 254.345 -0,33
BIST ANKARA 159.161 0,13
BIST ANTALYA 101.838 -0,88
BIST BALIKESİR 120.409 1,16
BIST BURSA 213.
17.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:46
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|254.345
|-0,33
|BIST ANKARA
|159.161
|0,13
|BIST ANTALYA
|101.838
|-0,88
|BIST BALIKESİR
|120.409
|1,16
|BIST BURSA
|213.874
|1,94
|BIST DENIZLI
|153.398
|2,41
|BIST ISTANBUL
|123.085
|0,33
|BIST IZMIR
|208.812
|0,24
|BIST KAYSERI
|531.870
|2,16
|BIST KOCAELI
|248.306
|-0,36
|BIST KONYA
|95.338
|-0,39
|BIST TEKIRDAĞ
|424.891
|-1,20
Kaynak: AA