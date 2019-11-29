29.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:50

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 200.246 -0,23 BIST ANKARA 132.958 -0,96 BIST ANTALYA 65.340 -1,14 BIST BALIKESİR 88.453 1,45 BIST BURSA 178.359 0,41 BIST DENIZLI 110.148 0,36 BIST ISTANBUL 110.474 -0,26 BIST IZMIR 177.301 -0,14 BIST KAYSERI 457.275 1,52 BIST KOCAELI 234.956 0,77 BIST KONYA 88.119 -0,39 BIST TEKIRDAĞ 334.723 1,03

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)