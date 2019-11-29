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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 200.246 -0,23
BIST ANKARA 132.958 -0,96
BIST ANTALYA 65.340 -1,14
BIST BALIKESİR 88.453 1,45
BIST BURSA 178.

29.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:50
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 200.246 -0,23
BIST ANKARA 132.958 -0,96
BIST ANTALYA 65.340 -1,14
BIST BALIKESİR 88.453 1,45
BIST BURSA 178.359 0,41
BIST DENIZLI 110.148 0,36
BIST ISTANBUL 110.474 -0,26
BIST IZMIR 177.301 -0,14
BIST KAYSERI 457.275 1,52
BIST KOCAELI 234.956 0,77
BIST KONYA 88.119 -0,39
BIST TEKIRDAĞ 334.723 1,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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