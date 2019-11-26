Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 197.909 1,53
BIST ANKARA 132.704 -0,30
BIST ANTALYA 61.638 1,78
BIST BALIKESİR 86.044 1,00
BIST BURSA 175.
26.11.2019 19:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:10
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|197.909
|1,53
|BIST ANKARA
|132.704
|-0,30
|BIST ANTALYA
|61.638
|1,78
|BIST BALIKESİR
|86.044
|1,00
|BIST BURSA
|175.656
|0,20
|BIST DENIZLI
|108.686
|1,32
|BIST ISTANBUL
|109.236
|0,78
|BIST IZMIR
|175.840
|-0,50
|BIST KAYSERI
|442.291
|0,75
|BIST KOCAELI
|230.751
|-0,52
|BIST KONYA
|89.369
|-1,22
|BIST TEKIRDAĞ
|323.218
|2,55
Kaynak: AA