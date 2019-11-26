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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 197.909 1,53
BIST ANKARA 132.704 -0,30
BIST ANTALYA 61.638 1,78
BIST BALIKESİR 86.044 1,00
BIST BURSA 175.

26.11.2019 19:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:10
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 197.909 1,53
BIST ANKARA 132.704 -0,30
BIST ANTALYA 61.638 1,78
BIST BALIKESİR 86.044 1,00
BIST BURSA 175.656 0,20
BIST DENIZLI 108.686 1,32
BIST ISTANBUL 109.236 0,78
BIST IZMIR 175.840 -0,50
BIST KAYSERI 442.291 0,75
BIST KOCAELI 230.751 -0,52
BIST KONYA 89.369 -1,22
BIST TEKIRDAĞ 323.218 2,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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