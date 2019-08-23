Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 168.241 2,61
BIST ANKARA 113.676 1,20
BIST ANTALYA 47.440 1,70
BIST BALIKESİR 62.658 2,10
BIST BURSA 131.
23.08.2019 18:38
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|168.241
|2,61
|BIST ANKARA
|113.676
|1,20
|BIST ANTALYA
|47.440
|1,70
|BIST BALIKESİR
|62.658
|2,10
|BIST BURSA
|131.311
|1,42
|BIST DENIZLI
|82.641
|1,27
|BIST ISTANBUL
|98.184
|1,76
|BIST IZMIR
|150.907
|0,97
|BIST KAYSERI
|352.169
|-0,30
|BIST KOCAELI
|232.548
|-0,56
|BIST KONYA
|62.154
|0,85
|BIST TEKIRDAĞ
|233.582
|6,87
Kaynak: AA