Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.262 0,38 BIST ANKARA 114.935 -0,13 BIST ANTALYA 48.513 -0,38 BIST BALIKESİR 57.100 -0,68 BIST BURSA 137.368 -0,68 BIST DENIZLI 81.507 0,21 BIST ISTANBUL 97.598 -1,49 BIST IZMIR 154.993 0,10 BIST KAYSERI 333.973 -1,81 BIST KOCAELI 237.098 -0,69 BIST KONYA 62.174 0,01 BIST TEKIRDAĞ 204.632 -1,22

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)