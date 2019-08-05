Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.262 0,38
BIST ANKARA 114.935 -0,13
BIST ANTALYA 48.513 -0,38
BIST BALIKESİR 57.100 -0,68
BIST BURSA 137.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|184.262
|0,38
|BIST ANKARA
|114.935
|-0,13
|BIST ANTALYA
|48.513
|-0,38
|BIST BALIKESİR
|57.100
|-0,68
|BIST BURSA
|137.368
|-0,68
|BIST DENIZLI
|81.507
|0,21
|BIST ISTANBUL
|97.598
|-1,49
|BIST IZMIR
|154.993
|0,10
|BIST KAYSERI
|333.973
|-1,81
|BIST KOCAELI
|237.098
|-0,69
|BIST KONYA
|62.174
|0,01
|BIST TEKIRDAĞ
|204.632
|-1,22
Kaynak: AA
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