Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.262 0,38
BIST ANKARA 114.935 -0,13
BIST ANTALYA 48.513 -0,38
BIST BALIKESİR 57.100 -0,68
BIST BURSA 137.

5.08.2019 18:39
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.262 0,38
BIST ANKARA 114.935 -0,13
BIST ANTALYA 48.513 -0,38
BIST BALIKESİR 57.100 -0,68
BIST BURSA 137.368 -0,68
BIST DENIZLI 81.507 0,21
BIST ISTANBUL 97.598 -1,49
BIST IZMIR 154.993 0,10
BIST KAYSERI 333.973 -1,81
BIST KOCAELI 237.098 -0,69
BIST KONYA 62.174 0,01
BIST TEKIRDAĞ 204.632 -1,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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