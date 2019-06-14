Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 190.837 4,52
BIST ANKARA 110.140 -0,35
BIST ANTALYA 47.097 -3,12
BIST BALIKESİR 48.643 0,75
BIST BURSA 125.

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 190.837 4,52
BIST ANKARA 110.140 -0,35
BIST ANTALYA 47.097 -3,12
BIST BALIKESİR 48.643 0,75
BIST BURSA 125.887 0,87
BIST DENIZLI 74.388 -0,96
BIST ISTANBUL 93.876 1,08
BIST IZMIR 147.011 0,51
BIST KAYSERI 292.310 0,69
BIST KOCAELI 213.071 -0,59
BIST KONYA 62.793 -0,97
BIST TEKIRDAĞ 208.565 2,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et