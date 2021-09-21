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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.745.820.089Garanti Bankası1.372.355.925Tüpraş813.304.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.745.820.089
Garanti Bankası1.372.355.925
Tüpraş813.304.040
Ereğli Demir Çelik627.448.366
Kardemir (D)582.910.564
Şişe Cam546.309.842
Yapı ve Kredi Bankası473.715.995
Petkim370.321.351
Emlak Konut GMYO323.167.935
Koza Altın302.189.974
Akbank287.643.840
ASELSAN247.267.721
Koç Holding235.478.105
SASA Polyester228.673.540
Pegasus218.394.860
TAV Havalimanları209.934.625
Koza Madencilik209.868.598
İş Bankası (C)193.502.776
Ford Otosan179.050.788
Arçelik157.634.806
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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