Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.745.820.089Garanti Bankası1.372.355.925Tüpraş813.304.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.745.820.089
|Garanti Bankası
|1.372.355.925
|Tüpraş
|813.304.040
|Ereğli Demir Çelik
|627.448.366
|Kardemir (D)
|582.910.564
|Şişe Cam
|546.309.842
|Yapı ve Kredi Bankası
|473.715.995
|Petkim
|370.321.351
|Emlak Konut GMYO
|323.167.935
|Koza Altın
|302.189.974
|Akbank
|287.643.840
|ASELSAN
|247.267.721
|Koç Holding
|235.478.105
|SASA Polyester
|228.673.540
|Pegasus
|218.394.860
|TAV Havalimanları
|209.934.625
|Koza Madencilik
|209.868.598
|İş Bankası (C)
|193.502.776
|Ford Otosan
|179.050.788
|Arçelik
|157.634.806
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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