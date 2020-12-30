Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

30.12.2020 18:51 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:55
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGübre Fabrikaları3.534.869.722ASELSAN2.387.366.198Garanti Bankası1.957.266.296Koza Altın1.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Gübre Fabrikaları3.534.869.722
ASELSAN2.387.366.198
Garanti Bankası1.957.266.296
Koza Altın1.751.969.141
Türk Hava Yolları1.489.812.979
Halkbank1.463.232.971
Kardemir (D)1.292.483.136
Vakıflar Bankası1.254.479.734
Şişe Cam1.007.643.097
Odaş Elektrik981.097.222
Hektaş863.410.218
Akbank854.194.168
Pegasus813.802.233
Emlak Konut GMYO766.937.729
Ereğli Demir Çelik714.890.851
Yapı ve Kredi Bankası706.185.712
Petkim682.016.012
Turkcell661.313.166
Otokar608.538.665
Tüpraş580.484.828
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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