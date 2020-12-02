Borsada işlem hacmi sıralaması
02.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:44
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları4.366.406.657Garanti Bankası2.866.882.370Pegasus1.581.687.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|4.366.406.657
|Garanti Bankası
|2.866.882.370
|Pegasus
|1.581.687.226
|Kardemir (D)
|1.526.104.570
|Şişe Cam
|1.360.833.765
|Emlak Konut GMYO
|1.358.680.924
|Petkim
|1.286.551.161
|Yapı ve Kredi Bankası
|961.322.354
|Doğan Holding
|641.896.637
|Selçuk Ecza Deposu
|609.901.325
|Akbank
|595.896.913
|Tüpraş
|541.622.726
|Halkbank
|505.916.094
|Vakıflar Bankası
|504.976.395
|Aselsan
|498.155.138
|Ereğli Demir Çelik
|428.466.551
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|418.113.242
|Türkiye Sigorta
|405.950.829
|Odaş Elektrik
|401.412.256
|Otokar
|362.437.923
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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