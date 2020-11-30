Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

30.11.2020 19:05 | Son Güncelleme: 30.11.2020 19:08
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası2.587.601.444Emlak Konut GMYO2.545.575.228Petkim1.770.317.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası2.587.601.444
Emlak Konut GMYO2.545.575.228
Petkim1.770.317.190
Eczacıbaşı İlaç1.207.983.354
Türk Hava Yolları1.168.006.454
Kardemir (D)1.143.615.131
Akbank963.659.842
Yapı ve Kredi Bankası960.309.057
Şişe Cam953.427.512
Tüpraş824.810.743
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası744.383.433
Bim Mağazalar700.078.342
Turkcell660.108.684
Anadolu Efes538.839.569
Aselsan520.346.579
Ereğli Demir Çelik509.311.551
Halkbank481.792.850
Kerevitaş Gıda433.927.539
Odaş Elektrik426.498.402
Pegasus422.774.592
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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