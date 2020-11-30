Borsada işlem hacmi sıralaması
30.11.2020 19:05 | Son Güncelleme: 30.11.2020 19:08
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası2.587.601.444Emlak Konut GMYO2.545.575.228Petkim1.770.317.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.587.601.444
|Emlak Konut GMYO
|2.545.575.228
|Petkim
|1.770.317.190
|Eczacıbaşı İlaç
|1.207.983.354
|Türk Hava Yolları
|1.168.006.454
|Kardemir (D)
|1.143.615.131
|Akbank
|963.659.842
|Yapı ve Kredi Bankası
|960.309.057
|Şişe Cam
|953.427.512
|Tüpraş
|824.810.743
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|744.383.433
|Bim Mağazalar
|700.078.342
|Turkcell
|660.108.684
|Anadolu Efes
|538.839.569
|Aselsan
|520.346.579
|Ereğli Demir Çelik
|509.311.551
|Halkbank
|481.792.850
|Kerevitaş Gıda
|433.927.539
|Odaş Elektrik
|426.498.402
|Pegasus
|422.774.592
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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