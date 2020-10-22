Borsada işlem hacmi sıralaması
22.10.2020 18:45 | Son Güncelleme: 22.10.2020 18:49
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 3.451.349.697
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 3.132.402.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.451.349.697
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|3.132.402.598
|Şişe Cam
|1.029.950.267
|ASELSAN
|969.531.281
|Akbank
|911.277.092
|Yapı ve Kredi Bankası
|782.321.713
|Şekerbank
|776.631.920
|Vakıflar Bankası
|768.751.165
|Petkim
|606.907.166
|Türk Hava Yolları
|529.715.973
|Halkbank
|512.689.566
|Kardemir (D)
|487.260.993
|Bim Mağazalar
|486.506.292
|Turkcell
|452.352.195
|Emlak Konut GMYO
|439.848.899
|Ege Endüstri
|417.825.948
|Akiş GMYO
|364.094.574
|Türkiye Sigorta
|360.099.618
|Ereğli Demir Çelik
|345.643.490
|İş Bankası (C)
|322.862.089
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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