Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 2.330.778.873

Akbank 854.169.535

Şekerbank 785.328.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.330.778.873 Akbank 854.169.535 Şekerbank 785.328.430 Petkim 717.466.453 Albaraka Türk 695.080.999 Şişe Cam 658.173.005 Halkbank 651.507.771 Yapı ve Kredi Bankası 527.764.242 Turkcell 508.229.004 Eczacıbaşı İlaç 502.015.273 Türkiye Sigorta 495.671.480 Vakıflar Bankası 484.223.169 Kerevitaş Gıda 448.451.738 Kardemir (D) 409.738.827 Odaş Elektrik 371.858.198 Tüpraş 365.583.077 ASELSAN 348.700.452 İş Bankası (C) 330.362.050 Türk Hava Yolları 300.967.714 Koç Holding 274.282.949 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara