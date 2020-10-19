Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

19.10.2020 18:33 | Son Güncelleme: 19.10.2020 18:36
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.330.778.873
Akbank 854.169.535
Şekerbank 785.328.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.330.778.873
Akbank 854.169.535
Şekerbank 785.328.430
Petkim 717.466.453
Albaraka Türk 695.080.999
Şişe Cam 658.173.005
Halkbank 651.507.771
Yapı ve Kredi Bankası 527.764.242
Turkcell 508.229.004
Eczacıbaşı İlaç 502.015.273
Türkiye Sigorta 495.671.480
Vakıflar Bankası 484.223.169
Kerevitaş Gıda 448.451.738
Kardemir (D) 409.738.827
Odaş Elektrik 371.858.198
Tüpraş 365.583.077
ASELSAN 348.700.452
İş Bankası (C) 330.362.050
Türk Hava Yolları 300.967.714
Koç Holding 274.282.949
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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