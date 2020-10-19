Borsada işlem hacmi sıralaması
19.10.2020 18:33 | Son Güncelleme: 19.10.2020 18:36
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.330.778.873
Akbank 854.169.535
Şekerbank 785.328.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.330.778.873
|Akbank
|854.169.535
|Şekerbank
|785.328.430
|Petkim
|717.466.453
|Albaraka Türk
|695.080.999
|Şişe Cam
|658.173.005
|Halkbank
|651.507.771
|Yapı ve Kredi Bankası
|527.764.242
|Turkcell
|508.229.004
|Eczacıbaşı İlaç
|502.015.273
|Türkiye Sigorta
|495.671.480
|Vakıflar Bankası
|484.223.169
|Kerevitaş Gıda
|448.451.738
|Kardemir (D)
|409.738.827
|Odaş Elektrik
|371.858.198
|Tüpraş
|365.583.077
|ASELSAN
|348.700.452
|İş Bankası (C)
|330.362.050
|Türk Hava Yolları
|300.967.714
|Koç Holding
|274.282.949
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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