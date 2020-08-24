Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim 3.328.562.705
Güneş Sigorta 1.638.034.169
Tüpraş 1.632.384.
24.08.2020 18:43 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:43
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|3.328.562.705
|Güneş Sigorta
|1.638.034.169
|Tüpraş
|1.632.384.095
|Garanti Bankası
|713.605.655
|Emlak Konut GMYO
|655.875.527
|Zorlu Enerji
|496.922.829
|Tekfen Holding
|472.857.798
|İş Finansal Kiralama
|471.871.683
|Kardemir (D)
|470.616.973
|Şişe Cam
|440.533.766
|Türk Hava Yolları
|375.087.350
|Sasa Polyester
|350.512.215
|ASELSAN
|341.508.828
|Akbank
|315.580.210
|Turkcell
|303.024.413
|Koç Holding
|294.966.147
|Bim Mağazalar
|258.551.228
|Ereğli Demir Çelik
|240.970.070
|Vakıflar Bankası
|227.370.268
|İpek Doğal Enerji
|217.005.099
Kaynak: AA