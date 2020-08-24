Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Petkim 3.328.562.705

Güneş Sigorta 1.638.034.169

Tüpraş 1.632.384.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 3.328.562.705 Güneş Sigorta 1.638.034.169 Tüpraş 1.632.384.095 Garanti Bankası 713.605.655 Emlak Konut GMYO 655.875.527 Zorlu Enerji 496.922.829 Tekfen Holding 472.857.798 İş Finansal Kiralama 471.871.683 Kardemir (D) 470.616.973 Şişe Cam 440.533.766 Türk Hava Yolları 375.087.350 Sasa Polyester 350.512.215 ASELSAN 341.508.828 Akbank 315.580.210 Turkcell 303.024.413 Koç Holding 294.966.147 Bim Mağazalar 258.551.228 Ereğli Demir Çelik 240.970.070 Vakıflar Bankası 227.370.268 İpek Doğal Enerji 217.005.099 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA