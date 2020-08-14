Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Emlak Konut GMYO 1.247.359.381

Türk Hava Yolları 861.412.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 1.247.359.381 Türk Hava Yolları 861.412.808 Garanti Bankası 683.869.358 Tüpraş 667.692.230 ASELSAN 627.285.110 Şişe Cam 600.751.464 Turkcell 523.763.758 Karsan Otomotiv 502.066.485 Güneş Sigorta 457.281.351 Akbank 447.146.521 Kardemir (D) 379.796.211 Koç Holding 335.555.087 Doğan Holding 322.523.060 Bim Mağazalar 304.856.117 Şekerbank 282.816.509 Türk Telekom 276.367.826 Tekfen Holding 250.738.608 Yapı ve Kredi Bankası 243.500.415 Odaş Elektrik 231.766.348 Pegasus 231.199.370 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA