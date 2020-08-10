Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 2.570.040.555
Emlak Konut GMYO 1.721.850.306
Garanti Bankası 911.622.
10.08.2020 18:37 | Son Güncelleme: 10.08.2020 18:37
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|2.570.040.555
|Emlak Konut GMYO
|1.721.850.306
|Garanti Bankası
|911.622.997
|Güneş Sigorta
|822.036.338
|Karsan Otomotiv
|611.374.781
|Bim Mağazalar
|587.212.430
|Şişe Cam
|543.611.701
|Kardemir (D)
|526.902.450
|Sasa Polyester
|479.084.424
|Akbank
|452.991.173
|Tüpraş
|449.301.600
|Türk Hava Yolları
|423.038.040
|Ereğli Demir Çelik
|360.496.333
|Odaş Elektrik
|306.635.905
|Migros Ticaret
|298.317.712
|Turkcell
|258.346.522
|Yapı ve Kredi Bankası
|258.257.982
|Arçelik
|253.204.190
|Koç Holding
|245.273.064
|Trakya Cam
|230.893.567
Kaynak: AA